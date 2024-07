Le saucisson gaumais protégé par un label européen: ce que cela signifie

"La Wallonie croit en la qualité et en la reconnaissance de cette qualité", s'est réjoui le directeur général de l'Apaq-W au cours d'une conférence, accompagné du directeur général adjoint de la DG Agri et Développement rural de la Commission européenne, Michael Niejahr. Celui-ci a rappelé que 37 produits en Belgique et 3.800 dans l'UE bénéficient désormais d'une protection géographique européenne.

Le système des indications géographiques de l'UE protège les dénominations de produits originaires de régions spécifiques, qui possèdent des qualités propres ou jouissent d'une réputation liée au territoire de production. Les produits bénéficiant d'une AOP sont ceux qui ont les liens les plus étroits avec leur lieu de production. L'IGP met en évidence le lien entre la région géographique concernée et la dénomination du produit, lorsqu'une qualité particulière, une réputation ou d'autres caractéristiques sont essentiellement dues à l'origine géographique.

"Le 'saucisson gaumais' est légèrement fumé et séché. Il est obtenu par fermentation de la viande de porc", communique la Commission vendredi. "Les ingrédients obligatoires pour la préparation du mélange sont la viande maigre et la graisse de porc, le sel et le poivre". La proportion de gras par rapport à la viande maigre varie quelque peu pour une "pipe" gaumaise, l'une des quatre formes que peut prendre le saucisson gaumais. On peut également ajouter à la préparation des épices et aromates: "ail, échalote, graines de moutarde, laurier, macis, muscade, oignon et thym", selon la demande officielle publiée au Journal de l'UE.