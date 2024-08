Le tournoi de boccia s'achève en barrages pour Rombouts: "C'était une belle aventure"

Le Campinois, 40 ans, a terminé deuxième de son groupe vendredi, ce qui l'a envoyé en barrages.

"J'espérais faire un peu mieux et continuer dans le tournoi, mais c'est aussi ça le sport", a relativisé Rombouts. "En boccia, il faut avoir la balle au bon moment. Paris a été une belle aventure, différente de Tokyo il y a trois ans. C'était beau de voir tous les supporters belges devant moi dans la salle. J'en étais très heureux. L'ambiance était super."

Rombouts avait manqué de peu la qualification aux Jeux Paralympiques de Sydney (2000) et Athènes (2004), mais avait été vice-champion d'Europe en 2005. Après une pause de dix ans, il avait commencé une deuxième carrière en 2017, en réalisant son rêve paralympique à Tokyo et Paris. Il avait fini quatrième des Mondiaux à Rio de Janeiro 2022.

Rombouts ne sait pas encore s'il continuera à se concentrer sur la boccia. "Je dois y réfléchir. Je vais d'abord me reposer et nous verrons ensuite. Je resterai encore une semaine à Paris pour en profiter et supporter les nombreux autres Belges."