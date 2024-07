Les Belges choisissent en priorité la France lorsqu'ils s'expatrient: découvrez les autres destinations privilégiées

Au 1er janvier 2023, ils étaient 117.125 Belges à habiter en France, 40.929 avaient choisi de s'établir en Espagne, 39.023 vivaient aux Pays-Bas, 26.770 résidaient en Allemagne et 19.205 avaient déménagé au Luxembourg.

Par rapport à deux ans plus tôt, en 2021, le nombre de Belges qui habitent dans ces cinq pays est en augmentation : 10,1% de Belges en plus sont partis vivre en France, 5,4% de Belges en plus ont déménagé aux Pays-Bas, 2% de Belges en plus habitent désormais en Allemagne et 0,6% en Espagne. Seul le nombre de Belges qui résident au Luxembourg est en diminution entre 2021 et 2023 (-2,1%).