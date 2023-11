Les Belges vont moins au restaurant mais plus au fast-food: comment l'expliquer?

Et quand les clients sont là, ils sont plus regardants. "Ils vont prendre une entrée plutôt qu'un plat et plutôt de l'eau qu'un vin", dit Martin Anastassiades, co-administrateur de deux restaurants.

Ceux qui s’en sortent un peu mieux, ce sont les fast-foods, les chaînes de restaurations rapides. Une fréquentation à la hausse : 9,4% de clients en plus. "L'inflation pour les produits alimentaires et l'énergie", dit Wim Van Edom, économiste chez Comeos. "En espérant que ça soit temporaire."

Avant l’inflation, il y a eu la crise du Covid. Depuis 2019, les habitudes de consommation des Belges ont évolué.