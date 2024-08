"Les enfants ont du mal à retrouver leurs parents": les sauveteurs mettent en garde avant les fortes affluences prévues ce week-end à la Côte

Outre le soleil, la chaleur devrait également être au rendez-vous. 27 degrés sont annoncés dimanche et le mercure devrait franchir les 30 degrés lundi. Pour ce qui est des visiteurs, Westtoer table sur 150.000 excursionnistes le samedi et 200.000 le dimanche. Des réservations pourraient encore être effectuées en dernière minute, compte tenu du temps ensoleillé.

Face au monde prévu, les différents sauveteurs se tiennent prêts à accueillir les visiteurs. "Nos équipes sont contentes de ce retour du beau temps après un mois de juillet plus capricieux", explique An Beun, de l'intercommunale IKWV (Kustreddingsdienst West-Vlaanderen).

Cependant, les sauveteurs redoutent un plus grand nombre d'enfants perdus. "L'après-midi et en début de soirée, c'est la marée haute et l'espace sur la plage est plus restreint. La population sur le sable est donc plus dense et les enfants ont du mal à retrouver leurs parents", poursuit Mme Beun.

Il est donc recommandé de bien rester attentif à sa progéniture, à utiliser les bracelets d'identification, et à convenir d'un point de reconnaissance avec ses enfants.