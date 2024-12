"Les gens sont très nostalgiques": la première PlayStation fête ses 30 ans, et continue de charmer les joueurs

Lorsque sa mère lui donne l’autorisation, Nahan, 8 ans, file dans sa chambre pour allumer sa PlayStation 5. Le youtubeur Cyril 2.0, lui, est beaucoup plus âgé. Et c’est sur la première PlayStation que ce véritable passionné aime passer du temps.

Dans les magasins de jeux vidéo, on vend des jeux nouveaux, mais aussi des anciens. Et ces derniers peuvent voir leur prix décoller. Nicolas Masson, vendeur, explique la raison : "Cela peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. On peut citer, par exemple, Castlevania, qui est un jeu assez rare et qui, finalement, se négocie aujourd’hui à 300-400-500 euros s'il est complet, en bon état et dans une version française".

Et bien que la première PlayStation ait 30 ans, elle continue à bien se vendre. "Les gens sont très nostalgiques de l'époque dans laquelle ils ont grandi", rajoute Nicolas. Si aujourd'hui, ces graphismes semblent désuets, ce sont aussi ces derniers, mais également les scénarios, qui ont fait basculer l'univers des jeux vidéo dans une autre dimension.

Entre la PlayStation 1 et la PlayStation 5… il y a 30 ans d'aventures, de découvertes et de passions numériques. Un parcours dont la fin n’a pas encore été imaginée par les développeurs.