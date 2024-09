"Les patients veulent tout, tout de suite": comment un simple avis sur Internet peut ternir la réputation des médecins

"Généralement, ce sont des patients qui viennent avec beaucoup de requêtes et de demandes, que ce soient des certificats ou des prescriptions. Nous, dans l'intérêt médical du patient, on doit parfois refuser, mais ils ne comprennent pas toujours. On sait que ça crée une certaine animosité, ça peut créer des sentiments de vengeance", témoigne Sébastien Baharloo, médecin généraliste.

Les patients veulent avoir tout maintenant, tout de suite

"Concernant les interruptions de travail, on a des personnes qui souhaitent faire la consultation par téléphone en disant qu’elles ne savent pas se déplacer. Celles-ci disent "Je veux tels nombres de congé" et quand on leur dit qu’il faut venir en consultation ou qu’on leur dit qu’on peut leur donner un jour, mais pas plus, les personnes ne sont vraiment pas contentes", explique Irshad Nobébux, secrétaire général de l'Absym (Association des syndicats médicaux). "Les patients veulent avoir tout, maintenant, tout de suite", ajoute-t-elle.

Les patients mécontents du service rendu peuvent dès lors publier leur note, accompagnée d’un avis écrit s’ils le souhaitent. Problème : ces avis ne sont pas vérifiés ou authentifiés, et sont dans certains cas mensongers."Il n'y a pas de logique parce qu'il y a cette difficulté de savoir si le patient est réellement venu", dit Florimont Colin, coordinateur du groupement de maisons médicales bruxelloises.