Les prix s'envolent au Royaume-Uni

L'indice des prix a augmenté de 8,9% sur base annuelle en mars, après une hausse de 8,4% en février. Les produits alimentaires ont à eux seuls progressé de 15%.

Le prix du sucre notamment a encore gonflé celui du chocolat et des confiseries. La météo maussade en Afrique du nord et en Europe méridionale a elle tiré à la hausse les fruits et légumes.