Alcool au volant: les jeunes sont-ils plus raisonnables que leurs aînés?

Chez les plus jeunes, 31% planifient un retour à pied, 17% chez les plus âgés. "Pour ma part, souvent, on se dit, on va prendre le premier train pour rentrer chez nous ou alors on compte sur faire du stop", "Avec mes amis, on prévoit toujours un bob, celui qui ne va pas boire et il est assigné pour conduire".

Les plus jeunes anticipent leur consommation d'alcool pour ne pas prendre le volant en état d'ébriété. À l'approche d'une sortie, 53% des 18-24 ans prévoient de dormir sur place, contre seulement 28% des plus de 35 ans. "La plupart du temps, j'essaie de ne pas prendre la voiture et de dormir chez un ami pour éviter ce genre de problème", "Soit on se dit, on dort dans la voiture, soit les parents", confient ces jeunes.

Plus prudents aussi, quand ils reçoivent chez eux et qu'un ami est en état d'ébriété. 98% des 18-24 ans s'arrangent pour éviter qu'ils ne reprennent le volant, en confisquant les clés par exemple. 90% chez les plus âgés. "Pour la majorité d'entre eux, boire et conduire, ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. On constate moins cela pour les conducteurs plus âgés", indique Belinda Demattia.

Les règles sont plus strictes

En effet, les sanctions sont plus lourdes pour les jeunes conducteurs. Aussi, les jeunes semblent plus sensibles aux campagnes de prévention, comme l'indique ce jeune conducteur: "Je pense que c'est la prévention qui paye enfin. On a vu les spots publicitaires pendant toute notre jeunesse." Cet autre, plus âgé, voit la différence: "Je vois que mes enfants, quand ils viennent chez nous, ils boivent un verre de vin et puis c'est tout. Les règles ont été aussi nettement plus resserrées".

En Wallonie, 60 personnes décèdent chaque année dans des accidents de la route liés à l'alcool. Le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, est particulièrement concerné.