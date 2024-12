Toy Story, Coco, Cars… Mundo Pixar Experience s’installe à Bruxelles pour une aventure immersive XXL

Avec ses 3.500 m² d'espace et 12 univers thématiques, Mundo Pixar Experience promet de transporter les visiteurs au cœur des films qui ont marqué leur enfance. Retrouvez les mondes de Toy Story, Coco, Cars, Là-Haut, et bien d’autres, où chaque salle recrée des scènes cultes avec une fidélité époustouflante.

Après avoir attiré plus de 600.000 visiteurs à Madrid et battu des records à Barcelone, Mundo Pixar Experience pose ses valises à Brussels Expo au Palais 1, en partenariat avec RTL tvi et bel RTL, pour sa deuxième étape européenne. Un événement d'envergure qui a déjà prouvé son succès planétaire. Accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, elle promet d’être une sortie incontournable pour les familles, les fans et les curieux.

©DisneyPixar

Une chasse aux trésors pour patienter

Pour fêter l’arrivée imminente de l'exposition, les organisateurs lancent une chasse aux trésors unique aujourd’hui dans Bruxelles. Huit ballons Pixar, ces fameuses boules jaunes avec une étoile rouge vues dans Toy Story, Là-Haut et Nemo, ont été disséminés dans la capitale.

Les participants doivent photographier un maximum de ballons, les poster en story Instagram en taguant le compte officiel de l'exposition et croiser les doigts : de nombreux goodies exclusifs Pixar sont à gagner ! Une belle manière de se mettre dans l’ambiance avant l’ouverture tant attendue.

Infos pratiques

L'ouverture de la billetterie est prévue pour le mardi 17 décembre à 10h00 sur le site officiel de l'exposition. Les plus impatients peuvent bénéficier d'une prévente exclusive dès le 16 décembre, à condition de s’inscrire avant le 15 décembre à minuit. Ne ratez pas cette aventure unique en Belgique !