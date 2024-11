Lindsay a appris la mort de son compagnon sur Facebook: "Il faut gérer ça, en plus des enfants"

Il y a quatre ans, Lindsay perd son compagnon suite à un accident de la route. Son décès a d'abord été révélé sur les réseaux sociaux avant de lui être communiqué officiellement. "Ça a volé mon intimité", estime-t-elle. "C'est déjà un drame qu'on doit supporter soi-même et puis on vole une partie de l'intimité de la famille, donc on n'a même pas le temps de prévenir qu'on reçoit déjà des messages de personnes lointaines comme proches donc il faut gérer ça, en plus des enfants".

Un Wallon sur dix aurait déjà pris une photo d'accident

Le choc de perdre un proche, mais surtout de découvrir des photos et vidéos de l'accident, ces images laissent une trace indélébile. "Le fait de l'apprendre via les réseaux sociaux, ça dépossède la personne de cette annonce qui est déjà très intime et la personne n'est pas accompagnée à ce moment où finalement la terre s'ouvre en deux sous ses pieds", analyse Laura Collart, psychologue.