Les campagnes de sécurité routière choquantes, sont-elles les plus efficaces ?

Toute cette semaine, RTL Info s'est intéressée à votre mobilité à la veille d'une autre semaine importante dans ce domaine qui débute demain. Nous nous sommes intéressés aux campagnes de prévention pour la sécurité routière et contrairement à d'autres pays, en Belgique, elles sont plutôt sobres. Ce qui n'empêche pas, vous allez le voir, d'exploiter plusieurs registres et de multiplier les messages. Sont-elles efficaces ? C'est ce qu'on voulait savoir.

Différentes approches pour un objectif, inciter les automobilistes à adopter les bons comportements. "Ça nous touche seulement quand c'est choquant et quand c'est juste positif, il y en a qui ne font pas attention, je dirais", "Je pense que c'est montrer les accidents, pour voir les effets de l'alcool sur les gens, ce que ça engendre", "Je pense qu'on prend une habitude à être choqué. L'actualité, aujourd'hui, est tellement choquante qu'il faudrait peut-être d'autres choses pour attirer l'attention".

Pour sensibiliser à la sécurité routière, il y a la mise en valeur des comportements positifs, il y a aussi l'humour, parfois décalé. Notamment, la campagne de sensibilisation de la sécurité routière de Bruxelles lors de l'Euro 2021. Et puis il y a des campagnes plus chocs, comme celle de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière.

En Belgique, contrairement aux pays anglo-saxons, les campagnes de prévention montrent rarement des chocs violents, des carcasses de véhicules ou encore des corps ensanglantés. "C'est vraiment utilisé avec prudence parce qu'on sait que ça peut provoquer un rejet du message par les personnes. Ils estiment que c'est trop éloigné de la réalité ou ils ne veulent simplement pas être confrontés à ces images négatives. On voit aussi dans les études que ça a surtout un effet à court terme", indique Belinda Demattia, porte-parole de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière.

Les conséquences des accidents sont plutôt suggérées, comme dans ce spot où en caméra cachée, des conducteurs qui ont tendance à trop appuyer sur l'accélérateur ont assisté à leur propre enterrement avec leurs proches.

Pour changer les comportements de manière durable, les campagnes doivent être répétées régulièrement avec des approches différentes et des messages adaptés au public ciblé. "On ne peut pas avoir la même approche pour un public familial, par exemple des parents que l'on veut convaincre de mettre la ceinture à l'enfant par rapport à des jeunes que l'on veut convaincre de ne pas rouler trop vite", explique Benoît Godart, porte-parole de Vias. Selon une étude européenne, la sensibilisation à la sécurité routière permet de réduire de 6 % le nombre d'accidents. Les campagnes sont encore plus efficaces lorsqu'elles sont associées à des sanctions.