L'interdiction du travail de nuit sera supprimée par le gouvernement Arizona: quels sont les risques?

L'interdiction du travail de nuit sera supprimée par le gouvernement Arizona. Et le travail de nuit commencera désormais à partir de minuit, au lieu de 20 heures actuellement, sans perte de pouvoir d'achat pour le travailleur qui travaille déjà aujourd'hui entre 20 heures et minuit. Explications.

La réglementation sur les heures d'ouverture sera assouplie. Le travail de nuit dans la distribution et les secteurs connexes commencera désormais à partir de minuit, au lieu de 20 heures actuellement, sans perte de pouvoir d'achat pour le travailleur qui travaille déjà aujourd'hui entre 20 heures et minuit.

Il sera aussi possible d'annualiser le temps de travail ou opter pour un horaire accordéon. Exemple : une vendeuse pourrait travailler 50h par semaine en décembre car il s'agit d'une période chargée. Mais, elle pourrait récupérer dans les moments plus creux où elle ne travaillerait plus que 20h par semaine.

Comme la Vivaldi, l'Arizona veut atteindre un taux d'emploi de 80 %, non pas d'ici à 2030, mais 2029. L'objectif de ces mesures est de diminuer les prestations sociales, et de faire des économies.

Plus aucun rapport de force vis-à-vis d’un employeur

Le gouvernement veut intensifier la flexibilité de l'emploi. "C’est indispensable. Si le marché du travail veut évoluer, et si les employés et les travailleurs veulent évoluer. Maintenant, il va falloir voir comment on va le faire", indique Jean-Philippe Cordier, avocat spécialisé dans le droit du travail.



Pour Thierry Bodson, président de la FGTB, c'est une remise en cause totale des acquis sociaux. "On n’a plus aucun rapport de force vis-à-vis d’un employeur pour lui dire ‘Puisque tu souhaites faire travailler les travailleurs à des heures incongrues ou le dimanche, il va falloir payer’. Ici, les employeurs vont nous dire que ‘C’est une journée habituelle’, donc il n’y a aucune raison de négocier un sursalaire."