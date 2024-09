L'Onu alerte du "risque élevé" de violences ethniques à El-Facher

"L'expérience amère du passé montre que si El-Facher tombe, il y a un risque élevé de violations et de violences ethniquement ciblées, y compris des exécutions sommaires et des violences sexuelles, de la part" des Forces de soutien rapide (FSR) et de leurs alliés.

Le Soudan est plongé depuis avril 2023 dans une guerre opposant l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des FSR du général Mohammed Hamdane Daglo. Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre pour avoir visé des civils et bloqué l'aide humanitaire.