Lors d'un accident, peut-on diffuser les images prises par une dashcam sur Internet? "Il faut être relativement prudent"

Vous avez peut-être installé une caméra embarquée sur votre pare-brise. Il faut savoir que ces dispositifs sont de plus en plus utilisés, notamment pour lutter contre les délits de fuite. Il arrive effectivement que certaines images se retrouvent ensuite sur les réseaux sociaux, souvent accompagnées de menaces visant à retrouver les auteurs. Mais est-ce vraiment légal ?

Pour ce conducteur, c'en est trop. En découvrant son véhicule endommagé, il a décidé de poster un message accompagné de photos sur Internet. Dans son texte, il s'adresse directement au conducteur qui a pris la fuite après avoir embouti une voiture.

"Vous avez 24 heures pour vous manifester et faire un constat à l'amiable. On a la vidéo et votre voiture. Si je n'ai pas de nouvelles, je porte plainte", a-t-il écrit. Ce type de message, même s'il n'est pas accompagné d'éléments permettant d'identifier quelqu'un, n'est pas recommandé par les services de police.