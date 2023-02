Lotte Kopecky occupe la 7e place de l'omnium à mi-parcours

Dans le scratch, la première des quatre épreuves, Kopecky a dû se contenter de la 11e place alors qu'elle était en tête de la course à cinq tours de la fin. Dans la course tempo, Kopecky a enchaîné avec une 4e place avec 34 points pour remonter à la 7e place avec un total de 54 points.

La Britannique Katie Archibald est en tête avec 80 points devant la Française Clara Copponi (72) et la Néerlandaise Maike van der Duin (70). Deux épreuves sont encore au programme avec la course par élimination, où Kopecky a remporté l'or jeudi, et la course aux points.