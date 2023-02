Lotte Kopecky a prolongé son titre dans la course à élimination: "J'avais le contrôle"

"C'est super d'avoir pu confirmer immédiatement lors de ma première course", s'est réjouie Kopecky. "J'avais un bon sentiment. En fait, j'ai eu le contrôle pendant toute la course. Le sprint final contre la Française Valentine Fortin, a été serré, mais j'avais encore un surplus de forces. La course à l'élimination reste une épreuve très tactique, mais j'y prends énormément de plaisir. C'était très agréable de défendre mon titre dans ce maillot. Quand je vais à un championnat, je ressens toujours un peu la pression de devoir confirmer. C'est super quand on y arrive tout de suite."

Kopecky a encore deux épreuves à son programme lors de ces championnats: vendredi dans l'omnium, dimanche avec Shari Bossuyt dans l'américaine. Peut-elle signer un triplé? "J'ose rêver, mais je n'ai certainement pas de garantie. C'est un bon début, mais demain est un nouveau jour. J'espère pouvoir enfin terminer vendredi le scratch, la première des quatre épreuves de l'omnium. Je ne veux pas entamer les trois prochaines épreuves avec un trop gros retard."

L'or de Kopecky était la première médaille de la délégation belge à ces championnats d'Europe sur piste organisés à Granges, en Suisse, du mercredi 8 au dimanche 12 février.