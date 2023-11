Luca Brecel peut devenir numéro 1 mondial cette semaine en Chine

Le Limbourgeois, 28 ans et 2e mondial, pourrait donc détrôner la légende anglaise Ronnie O'Sullivan du sommet de la hiérarchie. "Cela ne me trotte pas vraiment en tête", a confié le joueur belge à World Snooker Tour. "Si cette première place avait été ma priorité, je n'aurais pas fait l'impasse sur les récents tournois de Wuhan et Belfast", a expliqué "The Belgian Bullet".

"Mon premier objectif est de rester ici le plus longtemps possible. Il y a des tournois importants qui arrivent et je considère ici que c'est plutôt un entraînement. Bien sûr, c'est un grand tournoi, mais je vise le UK Championship (25 novembre au 3 décembre) et le Champions of Champions (13 au 19 novembre à Bolton) peut-être."

Luca Brecel n'est pas le seul à prétendre à la première place. En cas de victoire finale dans cet International Championship, Judd Trump (WS 3) et Mark Allen (WS 4) peuvent aussi atteindre le zénith du classement mondial.

Luca Brecel jouera dimanche contre l'Anglais Mark Davis, 64e mondial, en 32es de finale.