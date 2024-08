Maladie de la langue bleue: l'Afsca annonce plus de 1.000 foyers de fièvre catarrhale ovine en Belgique

L'épidémie s'est d'abord développée dans les provinces d'Anvers, Liège et du Limbourg, où l'on recense désormais respectivement 200, 171 et 156 foyers. On dénombre par ailleurs 103 foyers à Namur, 77 dans le Hainaut, 67 au Luxembourg et 34 dans le Brabant wallon. Au nord du pays, on en compte 191 en Flandre orientale, 137 dans le Brabant flamand et 55 en Flandre occidentale.

La fièvre catarrhale ovine est une maladie virale des ruminants transmise par des moucherons. La maladie se manifeste par de la fièvre, des troubles respiratoires ou encore une langue pendante. Elle peut être fatale pour les ovins, comme les moutons. Tous les ruminants sont sensibles à ce virus. L'Afsca recommande fortement la vaccination des animaux.