Qu'est-ce que la maladie de la "langue bleue" qui touche les bêtes? "Les antibiotiques ne servent à rien", soupire un éleveur

Jacques possède un troupeau de 300 moutons dans le Condroz, à Méhan. Ce qu'il redoute pour ses bêtes : les cas de fièvre catarrhale ovine, aussi appelée maladie de la langue bleue. En effet, cette maladie est mortelle pour les moutons. "Cette maladie ne se transmet pas d'un mouton à un autre, mais par une piqûre de moustique", indique l'éleveur.

Arrivé des Pays-Bas

Le virus est arrivé aux Pays-Bas l'année dernière avant de s'étendre en Allemagne, en Flandre et maintenant, en Wallonie. Lorsqu'ils sont infectés, les moutons ont de la fièvre et de grosses difficultés à marcher. "De ce que j'ai entendu, ce serait l'un des signes. Ils ont mal aux pattes et sont sur les genoux, comme ce mouton, qui n'avait rien hier...", explique Jacques, attristé par l'une de ses bêtes malade.