Marathon de la vitesse durant 24h: ce type d'opération est-il vraiment efficace?

Le porte-parole de Vias insiste d'ailleurs sur le fait que les automobilistes ont été prévenus "bien longtemps à l'avance." Ils ne sont donc pas pris par surprise. "On espère que les conducteurs qui ont de temps en temps l'habitude à rouler un peu trop vite auront remarqué aujourd'hui, qu'en respectant les limitations de vitesse, qu'ils n'auront pas perdu de temps. Et on espère qu'ils vont continuer à respecter les limitations dans les mois qui viennent."

Il s'agit déjà du 19e marathon contre la vitesse. Ce genre d'opération entraîne-t-il un changement structurel de comportement chez les automoblistes? Etant donné qu'il s'agit d'une action de sensibilisation, Benoit Godart souligne qu'à elles seules, elles ne sont pas suffisantes. "À côté de cela, il faut qu'il y ait un risque suffisant de se faire contrôler. Et ça, c'est le but de la multiplication notamment des radars tronçons sur les autoroutes, mais également en dehors du réseau autoroutiers. C'est vraiment en faisant en sorte que le conducteur ait l'impression qu'à tout moment, où il se trouve, il ait le sentiment qu'il peut se faire contrôler. A ce moment-là, on obtiendra un changement de comportement."

Le nombre général d'excès de vitesse est-il en diminution? Selon Benoit Godart, le nombre d'excès de vitesse est en augmentation. "L'an dernier, on a dépassé les 6 millions d'excès de vitesse. Mais c'est aussi dû au fait que les marges de tolérance de certains parquets ont disparu. Et certains conducteurs ont probablement été surpris. Donc on peut espérer que cette année les excès de vitesse vont baisser, même si à côté de ça, le nombre de radars - et en particulier tronons - est en augmentation."

Le marge technique pour les excès de vitesse est d'environ 6%, est-elle adéquate? "Cette marge est beaucoup trop importante. D'ailleurs, en France et en Allemagne, elle est moins importante", souligne-t-il. Aujourd'hui, sur les autoroutes, cela signifie qu'on peut aller jusqu'à quasi 130 km/h sans se faire flasher. "Cette marge est évidemment trop importante, c'est la raison pour laquelle on voudrait la faire baisser à 3 km/h."