Marjorie Heuls au sujet de la blessure de Nina Derwael: "elle n'a pas pensé à arrêter"

"Après l'opération et la rééducation, Nina devrait retrouver sa mobilité", nous a dit Heuls. "Il y a beaucoup de gymnastes masculins qui sont revenus après une blessure à l'épaule. Mais chez les filles, je ne connais pas beaucoup d'exemples."

"La blessure est survenue à un moment où elle revenait à son meilleur niveau", poursuit Heuls. "Sur le plan mental, tout allait bien, elle a donc pu accepter la situation. Elle fait preuve de beaucoup de résilience. Nina n'a pas du tout pensé à arrêter. Elle n'est pas encore prête pour cela. Elle aime la gymnastique et veut encore ressentir cette adrénaline. C'est sa vie."

Derwael soutiendra étroitement l'équipe belge pendant les championnats du monde. "Elle me l'a demandé et cela m'a beaucoup plu", a déclaré Heuls. "Depuis sa blessure, elle a participé à de nombreux entraînements et épreuves test. C'est positif pour tout le monde."