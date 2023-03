Martin Allegro et Florent Lambiet éliminés au 1er tour du double à Singapour

Martin Allegro, N.1 belge et 84e mondial, et Florent Lambiet (WTT 143) ont été éliminés lundi au 1er tour du tournoi de tennis de table WTT Grand Smash de Singapour, l'une des quatre épreuves majeures du World Tour de tennis de table, dotée de 2 millions de dollars. Le duo belge s'est incliné 3 sets à 1 (13-11, 11-9, 13-15 et 11-7) face aux Hongkongais Wong Chun Ting (WTT 30) et Ho Kwan Kit (WTT 107).