"Mauvaise nouvelle": l'inflation des produits alimentaires passe un nouveau cap, lesquels sont les plus impactés? 

"Sans surprise, tous les produits qui contiennent du chocolat. Mauvaise nouvelle pour les gourmands, le chocolat noir 33% atteint d'augmentation, les biscuits au chocolat 26%, 24% pour le chocolat au lait. Et puis on retrouve aussi toujours les jus d'orange avec 20% d'augmentation, l'huile d'olive 19%", explique en plateau Julie Frère de Testachats.

Même chose pour l'huile d'olive : "En février 2023, on en trouvait encore en dessous de 10 euros au litre. C'est plus possible aujourd'hui, on a dépassé les 12 euros le litre".

À lire aussi Panier RTL info-Testachats: le point sur l'inflation au mois de janvier

Autre produit dont le prix a augmenté : le café. "On voit que l'inflation a atteint 9%", ajoute Julie Frère. La cause de cette inflation ? "La sécheresse qu'a subie le Brésil, qui est le premier exportateur de café au monde. C'est la pire sécheresse connue depuis des décennies, qui a eu pour conséquence des récoltes beaucoup plus basses. Et donc une demande trop élevée par rapport à l'offre".

En 2024, le prix du café a plus que doublé sur les marchés internationaux, ce qui a mené à quelques tensions entre fabricants et distributeurs. Certaines marques, telles que Douwe Egberts ou Senseo ne sont plus vendus par Delhaize, qui est en litige avec la maison mère.