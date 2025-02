Montée des cas de rougeole: comment éviter de contracter ce virus ?

Cette semaine, une épidémie de rougeole a été détectée dans certaines stations de ski en Autriche, en Suisse, en Italie... Mais elle concerne d'autres régions du monde : en Turquie, au Maroc ou encore en Roumanie.

Les cas en hausse

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) le confirme : les cas sont en hausse, partout. Avec 10.300.000 contaminations en 2023. Soit 20 % de plus qu'en 2022. Plus de 100.000 personnes ont perdu la vie, surtout des enfants. En effet, ce sont les plus jeunes qui sont à risque, surtout les enfants de moins de 10 ans.