Une épidémie de rougeole touche des destinations de ski, l'institut de santé bruxellois appelle à la vaccination

Alors qu'une épidémie de rougeole touche actuellement plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe, dont des destinations de ski, Vivalis - l'administration en charge de la santé et de l'aide aux personnes à Bruxelles - appelle à la vaccination en amont du congé de détente (carnaval).

Cette épidémie concerne la Turquie, le Maroc ou encore la Roumanie. D'autres pays, dont principalement des destinations de ski, sont aussi touchés - comme l'Autriche, la Suisse et l'Italie. Le Royaume-Uni est également impacté. L'Institut de médecine tropicale d'Anvers a dressé une liste plus complète des pays concernés, consultable sur le site wanda.be.

À quelques jours des départs en vacances, Vivalis appelle les vacanciers à la vigilance. Elle rappelle l'importance de vérifier son statut vaccinal pour les enfants et les adultes, et de faire vacciner les enfants en bas-âge. Pour ces derniers, la vaccination se fait en général à 12 mois, mais il est possible de l'effectuer à partir de six mois. Il est également recommandé d'en parler avec son médecin généraliste. "Se rendre dans ces pays où circule la rougeole sans être vacciné peut accroître la probabilité de tomber malade. Or, ce risque peut être aisément écarté grâce à une double vaccination, qui protège définitivement contre cette maladie extrêmement contagieuse", explique l'administration régionale bruxelloise en charge de la santé.