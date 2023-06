Namur est prête à accueillir le sommet européen du cross-triathlon

Plus de 1.300 participants sont attendus samedi et dimanche à Namur, pour la manche belge du Xterra, circuit international de cross-triathlon, qui fera également office de championnat d'Europe, ont indiqué jeudi les organisateurs.

Près de 700 participants venus du monde entier seront au départ, parmi lesquels plus de 80 élites. Cette compétition comptera aussi comme troisième manche de la Coupe du monde Xterra, lancée cette saison. Elle permettra également à toutes et tous de se qualifier pour le championnat du monde du label, qui aura lieu en septembre à Molveno, en Italie.

Chez les femmes, les plus attendues sont les Françaises Alizée Paties et Solenne Billouin, l'Italienne Sandra Mairhofer ou la Suissesse Loanne Duvoisin.

Le dimanche en fin de matinée, les meilleur(e)s du classement de la Coupe du monde et de la course de samedi s'affronteront sur un format plus court, appelé "short track". Cette course, voulue spectaculaire, sera diffusée en direct vidéo par le label Xterra et sur la chaine locale, Boukè.

Deux cross-duathlons et cinq autres cross-triathlons pour toutes et tous complètent le programme du samedi, avec cette année des épreuves pour les enfants dès 6 ans et un format dédié aux débutants qui veulent s'initier.