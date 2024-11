James Van Der Beek révèle son combat contre le cancer: "Il n’y a pas de formule pour annoncer ce genre de choses"

L'acteur a également évoqué son parcours face à la maladie, qu’il menait jusque-là dans l’intimité. "J’ai fait face à cette situation en privé jusqu’à présent, en suivant un traitement et en me concentrant plus que jamais sur mon état de santé général", a-t-il poursuivi. Il se montre toutefois rassurant quant à son état actuel : "Je suis en bonne santé et je me sens fort. C’est un véritable parcours d’initiation, et je vous en dirai plus quand je serai prêt".

James Van Der Beek a aussi adressé un message à ses proches, à qui il n’avait pas encore eu l’occasion de parler de sa maladie. "Je m’excuse auprès de toutes les personnes dans ma vie à qui j’avais prévu de le dire de vive voix", a-t-il écrit. L’acteur exprime une forme de résilience face aux imprévus de la vie : "Rien dans ce processus ne s’est produit au moment que je préférais... Mais nous faisons avec. Nous prenons chaque surprise comme un panneau indicateur nous orientant vers un destin plus grand que nous n’aurions pas découvert sans l’intervention divine".