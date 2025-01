Nez qui coule, toux ou encore mal de gorge: la grippe atteint un premier pic

Dans les maisons de repos et de soins, le virus de la grippe semble s'atténuer. Au cours de la troisième semaine, on comptait 19 cas de symptômes grippaux pour 1.000 résidents (contre 23 la semaine précédente). Le nombre d'hospitalisations s'est maintenu entre 2 et 3 pour 1.000 résidents, un niveau comparable à la semaine précédente.

La circulation du coronavirus dans la population reste très limitée. Selon Sciensano, la concentration du virus dans les eaux usées, le nombre de nouveaux cas et le nombre d'hospitalisations sont faibles. Concernant le virus respiratoire syncytial (VRS), Sciensano observe une diminution des hospitalisations et des tests positifs en laboratoire, bien que ces derniers demeurent au-dessus du seuil épidémique, avec des concentrations élevées dans les eaux usées.