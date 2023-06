Nino Schurter bat un record en décrochant sa 34e victoire en Coupe du monde à Lenzerheide

En attaquant après 40 minutes de course, Schurter, 37 ans, n'a plus été menacé par la suite. Ému, il s'est jeté dans les bras de son entourage après l'arrivée. Schurter partageait avec le Français Julien Absalon le record de 33 victoires en Coupe du monde avant sa victoire dans les Grisons.

La lutte pour la deuxième place s'est jouée 15 secondes plus tard dans un sprint à trois, dans lequel le Sud-Africain Alan Hatherly s'est montré plus rapide que les Français Jordan Sarrou et Thomas Griot, troisième et quatrième.