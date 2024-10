Nouvelle épreuve commune pour les élèves de troisième primaire: les syndicats sont critiques, "Cela n'améliorera rien"

Cette fois, c’est officiel : le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé qu’un nouvel examen commun à tous les élèves aurait lieu en troisième primaire. Le CLE pour calculer, lire et écrire.

Cette épreuve ne donnera pas lieu à un diplôme mais qui comptera malgré tout pour le bulletin. Ce qui fait d’ores et déjà dire à certains profs et à certains parents qu’elle ne servira à rien.

Le syndicat rappelle qu'un prof a la capacité d'évaluer ses élèves et d'adapter son enseignement en cas de besoin. Le syndicat s'inquiète de cette multiplication des épreuves

et par conséquent des filtres imposés aux élèves. Ce nouveau risque d'échec va encore dévaloriser un peu plus ceux qui ne réussissent pas.

La CSC insiste sur le fait qu'un échec, ce n'est pas évident à assumer. Elle rappelle aussi que le pacte d'excellence prévoit un accompagnement personnalisé pour les élèves en difficulté. Encore faut-il le mettre en oeuvre et la pénurie d'enseignants ne facilite pas les choses. C'est l'un des problèmes principaux auxquels il faut s'attaquer en priorité, pour le syndicat.

"Lire, écrire et calculer sont des compétences à acquérir, mais pas en fabriquant des épreuves et en distribuant des points aux enfants. Ce test ne servira qu'à se donner bonne conscienc mais ça n'améliorera pas la lecture, l'écriture et le calcul", note la CSC Enseignement.

Retrouvez "Vous êtes dans le journal", du lundi au vendredi de 18h à 19h sur bel RTL avec Peggy Simono et Thibaut Roland.