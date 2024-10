Une nouvelle épreuve en fin de troisième primaire: Valérie Glatigny en dit plus sur son calendrier

En juillet dernier, Valérie Glatigny, fraichement nommée ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, expliquait sur notre plateau vouloir mettre en place une nouvelle évaluation en troisième primaire.

On en sait aujourd'hui plus sur cette évaluation et sur le calendrier de sa mise en place. Cette épreuve externe commune sera baptisée CLÉ, pour Calculer, Lire, Écrire. Le cabinet de la ministre Glatigny travaille actuellement à définir les orientations ainsi que le périmètre de cette évaluation avant de les présenter aux acteurs de l'école représentés au sein du comité du Pacte d'excellence, a précisé Mme Glatigny.