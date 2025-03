Nouvelle phase de travaux au carrefour Léonard: comment faire pour éviter les bouchons au maximum?

Une nouvelle phase de travaux autour du carrefour Léonard débute ce lundi. On vous explique ce qu'il s'y passe... et comment s'en sortir face aux embouteillages.

Pour les usagers qui doivent "impérativement" utiliser leur véhicule afin de se rendre vers la capitale, des itinéraires conseillés de déviation ont été déterminés par le SPW. Ce dernier conseille de privilégier les nationales N5, N25, N29, N80, N91, N93 et le ring R24 pour rejoindre dès que possible le réseau autoroutier (E40/A3 ou E19/A7).

Au bord de l'E411, plusieurs bandes sont désormais inaccessibles. "La bande qui mène de Namur vers Bruxelles est fermée, on passe de deux bandes à une bande", précise notre journaliste sur place Melinda Bilmez. "Pour les 100.000 automobilistes qui passent quotidiennement sur cette route, la situation risque de s'envenimer : on s'attend à des files beaucoup plus longues, surtout pendant les heures de pointe".

Des solutions pour éviter les bouchons ?

En vue d'être le moins possible dans les embouteillages, des solutions sont possibles : la SNCB a par ailleurs annoncé vendredi qu'elle renforcerait la capacité de certains trains à partir du lundi 3 mars. Il s'agit des quatre trains S8 circulant aux heures de pointe - deux le matin et deux le soir - entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles. Cette capacité supplémentaire représente 560 places assises. Ces trains S8 desservent les gares d'Ottignies, Profondsart, Rixensart, Genval, La Hulpe, Hoeilaart, Groenendaal, Boitsfort, Watermael, Etterbeek, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-Schuman, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi.

Pour les voyageurs qui décideront d'opter pour le train à la place de leur voiture, le parking de la gare de Louvain-la-Neuve sera accessible dès ce lundi 3 mars au tarif journalier de 1 euro. Ce parking dispose d'une capacité de plus de 700 places libres. Les voyageurs munis d'un ticket de transport valide profiteront automatiquement de ce tarif réduit en scannant leur carte Mobib ou leur titre de transport.

Le TEC augmentera également son offre avec 9 voyages supplémentaires sur la ligne E13 entre Wavre et le métro Herrmann-Debroux à Auderghem, assurant une fréquence de deux bus par heure.