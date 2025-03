Les travaux au Carrefour Léonard entrent dans une nouvelle phase: comment roule-t-on ce lundi matin?

07h47

Quelques ralentissements légers

Vos conditions de circulation sont encore assez bonnes ce matin.

10 minutes à ajouter entre Hoeilaart et Jezus-Eik ou des travaux impactent également l'E411 vers le Carrefour Léonard où vous ne circulez plus que sur une seule voie vers Bruxelles. Ce sera très certainement moins facile lundi prochain.

15 minutes également sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Machelen vers Zaventem. Plus loin, sur ce ring intérieur, la circulation sera plus fluide vers Namur et vers Waterloo avec la libération du Tunnel du ring sous le carrefour Léonard et la libération de la voie dans le Tunnel des 4 Bras de Tervuren. Les travaux dans les tunnels du ring se feront uniquement le soir et la nuit.