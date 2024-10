Onze Belges, dont Lotte Kopecky, sélectionnés pour Ballerup

Parmi les femmes, Lotte Kopecky est le nom le plus connu. Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Febe Jooris, Marith Vanhove et Lani Wittevrongen se rendront également au Danemark. Chez les hommes, Fabio Van Den Bossche, médaillé de bronze olympique de l'omnium l'été dernier, est la vedette. Il sera accompagné par Thibaut Bernard, Lindsay De Vylder, Jules Hesters et Noah Vandenbranden.

Cinq hommes et six femmes ont été sélectionnés par les coachs nationaux Tim Carswell et Kenny De Ketele. Ce dernier a indiqué plus tôt dans la journée qu'il quittait son poste à la fin du mois de décembre pour des raisons personnelles.

Les femmes seront en action dans la poursuite par équipe, le scratch, l'élimination, l'omnium, le contre-la-montre de 500 mètres, au Madison et à la course aux points. Kopecky participera à la course aux points et à l'élimination, défendant à chaque fois son titre mondial.

Chez les hommes, les Belges participeront au scratch, à la poursuite individuelle, à la course aux points, à l'omnium, à l'élimination et au Madison. On ignore qui courra dans quelle discipline. De Vylder formera probablement un duo avec Van Den Bossche dans le Madison.

Lors des derniers Championnats du monde de cyclisme sur piste, à Glasgow en août dernier, la délégation belge a remporté cinq médailles. Lotte Kopecky a réussi le doublé (course aux points et élimination) et a également décroché le bronze dans l'omnium. Tuur Dens (scratch) et Fabio Van Den Bossche (course aux points) ont également remporté le bronze.