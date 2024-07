Panne générale sur le réseau de la SNCB: problème résolu, la circulation reprend progressivement

Les problèmes sur le réseau utilisé par la SNCB et Infrabel ont débuté vers 13h00. L'application SNCB, la vente de billets en ligne et l'information aux voyageurs ont notamment été perturbées par cette panne de réseau. Le trafic ferroviaire dans et autour de Liège, Namur, Ottignies, Bertrix et Libramont a par ailleurs été interrompu durant près de 40 minutes.

"Le problème a été résolu vers 13h40 et la circulation des trains a pu reprendre progressivement. Sur les lignes à grande vitesse, les trains circulent à vitesse réduite (entre 160 et 170 km/h, NDLR)", a indiqué le porte-parole d'Infrabel Thomas Baeken. "Plusieurs postes d'aiguillage ont connu des problèmes informatiques. La principale cause de ces soucis émane d'une erreur humaine lors d'une intervention."