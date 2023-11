Pas assez de vent lundi au Portugal, Maenhaut/Geurts terminent 24e, Lefèbvre/Heuninck 19e

Par manque de vent sur le plan d'eau de Vilamoura au Portugal lundi, les dernières courses en classe 49er et 49erFX ont été annulées ne laissant place qu'à la course aux médailles, réservée au dix premiers et où les points sont doublés, pour désigner le podium des championnats d'Europe.

En Nacra17, Lucas Claeyssens et Jannes Ravelingien restent 26es. Lieselotte et Kwinten Borghijs sont 36es et Artur de Jonghe et Mira Vanroose 37es.

Dans chaque classe, un ticket olympique pour un pays européen non encore qualifié était à prendre. La Belgique est déjà assurée d'une place aux JO en 49erFX grâce à Maenhaut et Geurts, qui s'étaient classées quatrièmes des Mondiaux de Scheveningue à la mi-août.