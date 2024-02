PFAS, Alain Delon, la Suède: voici les 5 infos majeures de ce mardi

Les PFAS font leur retour dans l’actualité. Selon une étude de plusieurs ONG, le nombre de fruits et légumes contenant des résidus d’au moins un pesticide PFAS a triplé en dix ans. Mais pas de panique, selon le toxicologue Alfred Bernard, les bienfaits des fruits et légumes sont supérieurs aux risques liés aux pfas.

Faudra-t-il bientôt passer une visite médicale tous les 15 ans pour garder son permis de conduire? C’est en tout cas une proposition de loi qui a été débattue aujourd’hui au Parlement européen. Alors, chez nous, ça n’existe pas encore, en France et en Allemagne non plus, mais des pays comme l’Italie, l’Espagne ou les Pays-Bas ont déjà instauré ce genre de règles.

Alain Delon

Et on termine avec Alain Delon. On apprend aujourd’hui que 72 armes à feu et 3.000 munitions ont été saisies dans la propriété de l’acteur la semaine dernière. Il ne disposait apparemment pas des autorisations pour en détenir. Et ce n’est pas tout, un stand de tir a aussi été découvert.