Plus de 100.000 jeunes diplômés: quelles sont les démarches à accomplir avant de se lancer sur le marché du travail?

Plus de 100.000 étudiants ont été diplômés de l'enseignement supérieur. Mais que faire une fois son diplôme en poche avant de se lancer sur le marché du travail?

Septembre, c'est le mois des étudiants. Entre ceux qui entament d'ici une semaine ou deux leur cursus et les autres qui se lancent sur le marché de l'emploi. Pour l’année scolaire 2022-2023, plus de 100.000 étudiants ont été diplômés de l’enseignement supérieur. Mais concrètement, quelles démarches doivent accomplir ces jeunes une fois leur diplôme en poche ?

Madeleine, 23 ans, va bientôt obtenir son master en publicité et communication commerciale. Le marché de l’emploi lui fait un petit peu peur. "J’ai des amis qui sont déjà diplômés et qui éprouvent des difficultés à trouver quelque chose, donc c’est sûr que je suis un peu angoissée par rapport à ça. Je suis en train de refaire un peu mon CV pour qu’il corresponde à mes dernières formations. Et alors, je regarde régulièrement sur LinkedIn", explique la jeune femme.