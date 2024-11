Plus de 4000 accidents de la route liés à l'alcool chaque année: la campagne Bob diminue-t-elle vraiment le nombre de drames?

Alors que la nouvelle campagne Bob sera lancée vendredi, les chiffres sur l’alcool au volant restent alarmants. L’année dernière, plus de 4000 accidents avec des blessés et des tués ont impliqué des conducteurs sous l’influence de l’alcool, soit plus de 11 accidents par jour.

Nous pouvons remonter jusqu’en 2010 pour les accidents dus à l’alcool. Selon Vias, avant cette date, peu de conducteurs étaient testés et les chiffres n’étaient pas fiables.

Ainsi, nous apprenons que les accidents impliquant un conducteur sous l'influence de l'alcool ont baissé de 23 %. On est passé d'un peu plus de 5 000 accidents à 3 900 en 2023.

Selon Vias, les campagnes Bob restent indispensables pour augmenter la désapprobation sociale envers les conducteurs qui prennent le volant en ayant bu. Dans bon nombre de pays, notamment les pays nordiques, le fait de ne pas combiner boire et conduire est un "code culturel" et il existe une forte pression sociale contre la conduite sous l’influence de l’alcool.

En Belgique, ce n’est pas encore assez le cas, comme en atteste une enquête européenne. En présence d’une personne qui va prendre la route et qui a trop bu, 1 Belge sur 4 (24%) ne lui dit rien. C’est le pourcentage le plus élevé d’Europe et c’est beaucoup plus que la moyenne européenne (16%).

Il y a encore beaucoup de travail pour faire évoluer les mentalités et faire en sorte que les conducteurs soient 100% sobres.