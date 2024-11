Les parents de Romane, renversée par un chauffard ivre, appellent à une justice plus sévère: "Ce sont des crimes"

Environ 200 personnes participent à la marche pour Romane, 24 ans, renversée à Bruxelles par un chauffard ivre, organisée ce dimanche. Ses parents réclament plus de sévérité de la justice et demandent à inscrire dans la loi le terme d'homicide routier.

Les parents de Romane ont poussé un cri du cœur dans le RTLinfo 13 H. L'an dernier, leur fille de 24 ans a été tuée par un chauffard ivre alors qu'elle circulait avec sa trottinette à Bruxelles. Ce dimanche, Nathalie Motte et Rinaldo Pontello organisent une marche pour se faire entendre et obtenir plus de sévérité de la part de la justice pour ces drames de la route. "14 mois après le décès de Romane, nous avons décidé de sortir de l'ombre et de faire de cette tragédie notre combat", a expliqué la mère de Romane. Environ 200 personnes y ont participé.

C'est un acte pensé et voulu

Les parents de Romane demandent que la loi change : "Nous voulons que les victimes soient reconnues à la hauteur de la gravité des faits et que l'homicide routier soit instauré dans le code pénal belge". Pour les parents de Romane, ce qui est arrivé à leur fille n'est pas le fruit d'un accident. Pour eux, conduire sous influence est un acte volontaire. "On ne se retrouve pas derrière le volant de façon fortuite. [Conduire sous influence] est un acte pensé et voulu. Et donc, il faut que ces faits puissent être punis plus sévèrement".