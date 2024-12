Plus d'un million d'huîtres, 50.000 dindes: voici les chiffres fous pour les fêtes dans différentes enseignes de supermarchés

Chez Lidl, ce sont 35.000 paquets de saumon fumé, 113.000 plateaux fondue et 50.000 dindes qui devraient sortir des rayons.

Delhaize, de son côté, prévoit 130.000 plateaux de grillades, 1.600.000 huîtres ou encore 40.000 plateaux de fromage.

Des chiffres colossaux dans les grandes surfaces, et ce, sans compter les stocks chez les petits producteurs.

Autre tendance, vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier les plats que vous pouvez préparer à l'avance, afin d'éviter de longues heures en cuisine le Jour J.

Beaucoup de gaspillage

Selon un sondage datant de l'année dernière, 26% des Belges gaspillent plus durant les fêtes. Surtout pour les sauces, les crudités et les accompagnements comme les pommes de terre ou le pain.

Pour éviter d'en arriver là, mieux vaut planifier ses achats et dresser une liste de courses. Après le repas, il est conseillé de remettre la nourriture au frigo le plus rapidement possible et de congeler ce qui peut l'être. S'il y a vraiment trop de restes, proposer aux invités de repartir avec une partie du repas peut égalemet être une solution au gaspillage.