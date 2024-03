Pourquoi les jeunes sont-ils plus heureux que leurs aînés ?

Plus de six Belges sur dix sont heureux. Une légère diminution par rapport aux troisièmes et quatrièmes trimestres de 2023 : on est passé de 66 % à 62 % des personnes. Comment expliquer cette diminution ? "Je dirais que cette diminution est quand même assez substantielle parce que pendant tous les trimestres précédents, c'était stable. Et puis tout d'un coup, on a cette baisse ici de 4 % sur ce grand échantillon", indique Olivier Lunimet, psychologue.

Pour l'expert, il y a un phénomène d'accumulation. Il n'y a pas d'événement majeur qui soit passé au cours des trois derniers mois, mais une accumulation de toute une série de crises. Elles viennent les unes après les autres et à la longue, minent le moral d'une bonne partie des Belges.