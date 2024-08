Pourquoi parle-t-on de "super lune bleue" alors qu'elle est rouge ? Les explications d'un expert

C'est un phénomène que le monde entier a pu admirer la nuit dernière : une magnifique "super lune bleue". Derrière ce spectacle, une question se pose : pourquoi porte-t-elle ce nom alors que sa couleur est plutôt orange ?

Tout d'abord, il faut savoir qu'elle est 14 % plus grande et 30 % plus brillante que d'habitude. Ce phénomène céleste résulte de l'union de deux facteurs. D'abord, il s'agit d'une super lune, ce qui signifie qu'elle est plus proche de nous, à seulement 363 000 km de la Terre. Elle est également ce qu'on appelle une lune bleue, mais ce terme n’a en réalité aucun lien avec la couleur.