La "super Lune bleue" visible dans le ciel: les plus belles images

La "super Lune bleue" était visible dans le monde entier ce lundi soir. Ce phénomène combine une "super lune" et une "lune bleue". Le terme "lune bleue" n'a rien à voir avec la couleur, mais fait référence à la troisième pleine lune d'une saison astronomique qui en compte quatre. Une super lune, en revanche, désigne une pleine lune qui se produit lorsque son orbite est plus proche de la Terre, ce qui lui confère un aspect légèrement plus grand et plus lumineux.

Bien que cet événement cosmique rare se produise généralement une fois tous les dix ans, la NASA a indiqué qu'il y avait eu une super lune bleue en août de l'année dernière également.