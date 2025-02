Des résultants "choquants": la fonte des glaciers s'accélère fortement selon une vaste étude mondiale

La fonte mondiale des glaciers s'est accélérée dans la dernière décennie, dévoile mercredi une étude inédite, selon laquelle ce phénomène, qui alimente une élévation irréversible du niveau des mers, pourrait être plus rapide qu'attendu à l'avenir.

Dans une évaluation inédite, une équipe internationale a constaté une forte augmentation de la fonte, avec environ 36 % de glace supplémentaire perdue entre 2012 et 2023 qu'entre 2000 et 2011.

Les glaciers, qui constituent d'importants régulateurs climatiques et fournissent l'eau douce à des milliards de personnes, fondent rapidement à mesure que les températures mondiales augmentent sous l'effet de l'activité humaine.

En moyenne, quelque 273 milliards de tonnes de glace sont perdues chaque année, l'équivalent de la consommation d'eau de la population mondiale pendant 30 ans.

Les résultats sont "choquants" sans être tout à fait surprenants vu le réchauffement climatique en cours, a déclaré Michael Zemp de l'Université de Zurich, coauteur de l'étude publiée dans Nature.

Les glaciers du monde ont perdu environ 5 % de leur volume depuis le début du siècle, avec de grandes disparités régionales : de -2 % en Antarctique à -40 % dans les Alpes. Les régions avec des glaciers plus petits les perdent à un rythme plus rapide, et beaucoup "ne survivront pas au siècle en cours", selon Michael Zemp.