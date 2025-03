Les Européens plus touchés que les autres par le réchauffement climatique: le seuil critique de 1,5 degré encore dépassé

Février 2025 a été le troisième mois de février le plus chaud jamais enregistré et a dépassé de 1,59°C la moyenne de température de l'ère pré-industrielle (1850-1900), période de référence pour évaluer le réchauffement climatique, a annoncé jeudi l'observatoire européen de surveillance du climat Copernicus. L'étendue quotidienne de la glace de mer mondiale a, elle, atteint un nouveau minimum historique.

L'hiver boréal (décembre 2024 à février 2025) a globalement été le deuxième plus chaud jamais enregistré, après l'hiver 2023-2024. Le thermomètre a grimpé 0,71°C au-dessus de la moyenne 1991-2020. La période de 12 mois allant de mars 2024 à février 2025 a été supérieure de 0,71°C à cette dernière moyenne et de 1,59°C au niveau préindustriel.

Les Européens plus touchés

L'étendue quotidienne de la glace de mer mondiale, qui combine les étendues de glace de mer de l'Arctique et de l'Antarctique a été la plus faible de l'histoire en février, avec 8% de moins que la moyenne en Arctique et de 26% de moins pour l'Antarctique.

La température moyenne sur les terres européennes a été la deuxième plus élevée jamais enregistrée pour la saison, avec 1,46°C au-dessus de la moyenne 1991-2020. Le mercure a aussi grimpé plus que d'habitude sur une grande partie de l'Arctique, le nord du Chili et de l'Argentine, l'ouest de l'Australie et le sud-ouest des États-Unis et du Mexique.

Il a en revanche été nettement inférieur à la moyenne dans certaines parties des États-Unis, du Canada et en Asie orientale.