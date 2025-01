Près d'un Belge sur cinq était exposé au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2024

L’année dernière, 11,5 % des Belges disposaient d’un revenu inférieur au seuil de pauvreté, fixé à 18.235 euros par an pour une personne isolée (soit 1.520 euros par mois) et 3.191 euros pour un ménage avec deux adultes et deux enfants.

D’après l’enquête SILC (Statistics on Income and Living Conditions) réalisée par Statbel en 2024, 2,1 millions de Belges (soit 18,2 % de la population) vivent sous la menace de la pauvreté ou de l’exclusion sociale.

Des disparités régionales marquées

Les niveaux de pauvreté et d’exclusion sociale varient fortement selon les régions. Bruxelles et le Hainaut sont les plus touchés, tandis que la Flandre enregistre les taux les plus faibles.

Par ailleurs, 6,1 % des Belges souffrent de privation matérielle et sociale sévère, un indicateur qui prend en compte l’impossibilité de chauffer correctement son logement, de remplacer des vêtements usés ou d’inviter des proches à partager un repas.

Certains besoins fondamentaux restent inaccessibles pour une partie de la population :

21 % des Belges ne peuvent pas s’offrir une semaine de vacances par an.

14,6 % n’ont pas les moyens de remplacer des meubles endommagés.

6 % rencontrent des difficultés à chauffer leur logement convenablement.

Les écarts régionaux sont significatifs :

13,7 % des habitants de Bruxelles subissent une privation matérielle et sociale sévère, contre 8,5 % en Wallonie et 3,4 % en Flandre.

Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables, avec 14,5 % d’entre elles touchées par cette précarité.

Inflation et crise énergétique : des facteurs aggravants

La hausse des prix de l’énergie et l’inflation ont exacerbé les difficultés des ménages les plus fragiles, en particulier ceux à faibles revenus ou en sous-emploi.

Ces contraintes financières ne se limitent pas aux aspects matériels : elles ont aussi un impact sur la santé mentale et les perspectives d’avenir des personnes concernées, rendant plus difficile leur sortie de la précarité.

À lire aussi Un enfant sur quatre grandit dans la pauvreté: voici comment leur offrir un cadeau à Noël

Dans le cadre de la stratégie UE 2030, la Belgique s’engage à lutter contre ces inégalités. L’objectif européen est de réduire la pauvreté ou l’exclusion sociale pour 15 millions de personnes sur l’ensemble du continent d’ici 2030.