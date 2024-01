Près d'un Wallon sur 5 n'utilise pas de siège adapté pour transporter un enfant en voiture

Près d'un Wallon sur cinq (17%) n'utilise jamais de siège pour transporter un enfant en voiture et un Wallon sur 10 ne l'utilise que pour certains trajets, révèle une récente enquête de l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) au cours de laquelle 1.000 Wallons ont été interrogés.

En outre, les précautions à prendre pour assurer l'efficacité du siège ne sont pas non plus toujours prises: à peine 17% des répondants enlèvent systématiquement le manteau d'hiver de l'enfant avant de l'attacher dans son siège comme cela est recommandé. En cas de choc, l'épaisseur du manteau va en effet se tasser sous la pression des sangles qui ne vont plus coller au corps de l'enfant, avec le risque qu'il soit expulsé de son siège, rappelle l'AWSR. Ces mauvaises utilisations ne sont généralement pas conscientes ni volontaires mais principalement liées à une méconnaissance des règles et à un manque d'informations, constate-t-on encore.