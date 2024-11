Rémunération? Climat? Immigration? Voici la grande préoccupation de la tranche d'âge des 20-41 ans

Les millenials (nés entre 1983 et 1994) et les membres de la génération Z (nés entre 1995 et 2004) se préoccupent davantage de leur rémunération et de leurs possibilités d'évolution de carrière, ressort-il d'une étude du cabinet Deloitte dont Le Soir dévoile les résultats dans son édition de samedi.

Deloitte a interrogé un échantillon pondéré de 300 personnes situées dans les tranches d'âge 20-29 ans et 200 autres dans celles des 30-41 ans. La stabilité financière personnelle arrive en tête des préoccupations des personnes sondées, tandis que le climat, naguère au centre préoccupations, est désormais dépassé par peur du terrorisme, de la guerre ou du harcèlement sexuel.